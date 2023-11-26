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Самолеты коалиции США 8 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

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Фото: REUTERS
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Четыре пары истребителей коалиции США восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом 26 ноября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге.

«Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии», — сказал Кулить.

Отмечается, что воздушное пространство нарушили: пара истребителей F-15, пара истребителей F-16, две пары истребителей Rafale.

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенных в РФ террористических группировок, добавил Кулить.

«В результате минометного обстрела позиций сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, погиб один сирийский военнослужащий. В районе населенного пункта Шуллин провинции Латакия в результате выстрела противотанковой управляемой ракетой, произведенного террористами из района Эль-Анкави, ранен один сирийский военнослужащий», — заключил контр-адмирал.

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Ранее, 24 ноября, сообщалось, что коалиция США в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации.

23 ноября указывалось, что в районе Эт-Танф было зафиксировано шесть нарушений за сутки парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой истребителей Typhoon.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство района Эт-Танф в Сирии.

20 ноября истребители F-15 международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

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