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На Украине допустили возможность превращения блокады на границе с Польшей в войну

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Ситуация на польско-украинской границе, вызванная блокированием контрольно-пропускных пунктов (КПП) польскими перевозчиками, может привести к прямому военному столкновению между Варшавой и Киевом. Об этом заявил на своем Youtube-канале экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Они (власти Украины — Ред.) совершенно не понимают огромной угрозы или специально вид делают. Может уже начаться открытый военный конфликт между Украиной и Польшей», — сказал он.

Соскин подчеркнул, что там в любой момент может произойти «прорыв», который повлечет «уничтожение польско-украинской границы».

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Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. По его словам, власти страны уже начали работу над разрешением данного конфликта, а Польше необходимо дать какое-то время для разрешения ситуации.

В этот же день, 25 ноября, мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров..

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

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