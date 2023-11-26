В США допустили возможность ограничения поставок вооружения Израилю

Соединенные Штаты могут ограничить поставки оружия Израилю, заявил 26 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

Таким образом он прокомментировал слова американского президента Джо Байдена, назвавшего введение условий на отправку военной помощи «стоящей идеей».

«Он [Байден] ответил на вопрос и признал идею», — отметил Салливан.

Вместе с тем советник президента указал на то, что американские власти считают эффективным свой нынешний подход в рамках палестино-израильского конфликта. Речь идет о возвращении заложников, временном прекращении боевых действий и поставках гуманитарной помощи жителям анклава.

На вопрос, означает ли такая позиция Вашингтона, что «никаких ограничений не будет», ответил отрицательно.

«Нет, мы все видели, что он сказал. Он признал идею», — заключил Салливан.

При этом 15 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на документы Пентагона сообщило, что США продолжают наращивать объемы поставок военной помощи Израилю, несмотря на официальные призывы к руководству государства избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа.

30 октября члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.