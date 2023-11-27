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Жизнь без взаймы

Обозреватель «Известий» Анна Каледина — о том, почему ЦБ ужесточает условия для кредитования рискованных заемщиков и спасет ли их это от долгового дна
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В пятницу, 24 ноября, ближе к вечеру, когда офисный люд уже активно заказывал столики в ресторане, ЦБ объявил о новом ужесточении лимитов на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. А таковыми с недавних пор уже считаются те, у кого на выплаты по обязательствам приходится даже чуть более 50% дохода.

Не сомневаюсь, что на пятничные планы горожан решение ЦБ, конечно, не повлияло. Оставив на парковках кредитные авто и отложив возвращение в ипотечные квартиры, они погрузились в законный загул накануне выходных. Благо почти у каждого кредитка и можно погудеть, даже если до зарплаты еще далеко. В недавнем интервью «Известиям» глава департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что уже почти половина ипотечников платит кредитам более 80% своего дохода! Многие люди имеют два, три и более кредитов, и их численность растет.

Лет 20 тому назад моя подруга вышла замуж за испанца и отбыла с ним на Майорку. С удивлением рассказывала о том, что многие граждане этой страны в прямом смысле слова не вылезают из кредитов. Представляешь, говорила она, получив зарплату, они полностью тратят ее на выплаты, живут на кредитки. Но при этом производят впечатление благополучных людей: имеют приличные жилищные условия, ездят на собственных (якобы) автомобилях и даже имеют яхты.

Для России жизнь взаймы воспринималась примерно как видеомагнитофон в конце 80-х прошлого века. То есть многие слышали, что такая техника существует, некоторые даже видели собственными глазами, но всё равно она считалась диковинкой. Прошли, как это принято выражаться, годы. В начале 2023-го у 4% заемщиков на выплату кредитов уходило 90–100% дохода, у 18% — более 100%.

Как такое возможно? Кто-то подрабатывает и имеет доходы сверх официальных, а кто-то пытается перекредитоваться, всё больше и больше погружаясь в долговую яму. Именно для того, чтобы прервать эту кредитную спираль, регулятор и применяет количественные ограничения на выдачи людям с высоким ПДН (показателем долговой нагрузки).

Инструмент этот ЦБ может применять с 2023 года и устанавливать на квартал. Огромный спрос на кредиты и, как следствие, рост этого рынка вынуждают регулятора постоянно снижать планку долговой нагрузки.

На первый квартал 2024-го доля необеспеченных кредитов для заемщиков с ПДН от 50 до 80% снижена с 30 до 25%. Проще говоря, таким клиентам без давления на собственный капитал банк может выдать лишь четверть заемных денег. По кредиткам лимит еще жестче — 10%.

Формально ограничения устанавливаются для банков, отчего для многих заемщиков очередная новость об ужесточении лимитов ощущается как белый шум. Поэтому на пятничных посиделках обладатели ипотечных квартир, кредитных машин, кредиток и не обсуждали очередное решение ЦБ. А зря. Ведь фактическими «бенефициарами» этих мер являются именно заемщики: чем выше у них долговая нагрузка, тем меньше шансов снова занять у банка.

Не знаю, как в Испании, особенно на солнечной Майорке, но в России вид должник имеет несчастный, взгляд печальный, перспективы грустные. Не всякий человек, обремененный кредитами, умеет относиться к этому как Лавр Прибытков из пьесы Островского «Последняя жертва», который с легкостью мошенничает, рассуждает о высоких материях и даже почти безболезненно воспринимает переселение в долговую яму. Был во многих странах, в том числе дореволюционной России, такой исправительно-наказательный институт. Проще говоря, сажали должника в тюрьму по требованию кредитора, пока не отработает или не расплатится.

В современной России такой угрозы для перебравших кредит нет. Да и слава богу. Однако, как утверждают психологи, закредитованность приводит к депрессии, замкнутости, постоянному стрессу и тревожности. Когда над головой дамокловым мечом висит кредитный груз, о какой полноценной жизни можно говорить?

Одна моя приятельница довольно продолжительное время отдавала на выплату кредитов почти всю зарплату. В лексиконе ее превалировали такие слова, как безысходность, печаль, тоска, мрак. Теперь всё совсем иначе. Тональность сменилась с минорной на мажорную, ходит по культурным мероприятиям, ездит в отпуск, жизнерадостна и почти оптимистична.

Но спасают ли лимиты ЦБ от закредитованности именно заемщиков? Банки снижают риски, а у людей с высокой нагрузкой снижаются шансы на получение новых заимствований, за счет которых они могли бы гасить предыдущие обязательства. Кредитная спираль прерывается и не превращается уже в символ бесконечности. Но что делать с уже существующими долгами?

Можно, конечно, опуститься на ступень в кредитной эволюции и обратиться в МФО, где для заемщиков с ПДН 80+ установлены менее жесткие лимиты. Но вряд ли это приведет к снижению долговой нагрузки, поскольку и ставки по микрозаймам существенно выше, чем у банков.

Еще вариант — подать на банкротство, судебное или внесудебное. По последнему, кстати, осенью изменились условия, в частности был расширен диапазон задолженности. Конечно, для россиян банкротство — пока процедура пугающая как с моральной точки зрения, так и материальной, поскольку стоит недешево, особенно для должников. Но количество и судебных, и внесудебных личных банкротств растет.

Считается, что личное банкротство — это панацея от запущенной кредитной болезни. Однако, например, суды далеко не всегда соглашаются на полное списание задолженности. Но правда и то, что в любом случае долговая нагрузка станет меньше.

Но знаете, для разумных должников с высоким ПДН ограничения, которые вводит ЦБ, могут стать шансом остановиться и не множить обязательства, задуматься и составить план по выходу из ситуации. Скажем, кредитка. На мой взгляд, она подходит исключительно практичным и прагматичным устойчивым людям, которые могут влезть в лимит, когда не хватает 2–5 тыс. до зарплаты. И сразу же после нее погасить задолженность в льготный период.

Для лиц, неустойчивых к жизненным и потребительским соблазнам, кредитка, как правило, превращается в пылесос, затягивающий в кредитную петлю. Для начала, например, можно попытаться закрыть эту карту. Возможно подыскать подработку и попытаться гасить долги досрочно. И так потихоньку-потихоньку подниматься со дна.

А теперь о хорошем. Если для одних заемщиков с высоким ПДН ограничения ЦБ закрывают окно для получения новых кредитов, то для хороших с низким ПДН, наоборот, открывают. Очевидно, что банки будут бороться за них, предлагая более выгодные условия. Сейчас «счастливчики» явно получают по несколько сообщений в день о предодобренных кредитах. Но если и они начнут множить долги, то есть риск в какой-то момент пропустить невидимую черту, которая отделяет подъемные долги от неподъемных.

Кредит — конечно, это способ уже сейчас купить что-то, на что не хватает средств. Другое дело, что покупать надо не то, что хочется, а то, что в принципе можешь себе позволить. С зарплатой в 100 тыс. рублей не стоит замахиваться на ипотечную трешку в центре, «мерседес», Мальдивы два раза в год и закупки в «Азбуке вкуса». Тогда кредит будет служить человеку, а не человек становится кредитным рабом.

Но это, увы, вопрос уже не финстабильности, а финпросвещения.

Автор — обозреватель «Известий»

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