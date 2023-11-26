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Очередь из ожидающих въезда в Литву из России фур выросла до 145 машин

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Очередь из фур, ожидающих въезда в Литву из Калининградской области, выросла до 145 машин. Об этом 26 ноября сообщили «РИА Новости» в пресс-службе областной таможни.

«Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска», — говорится в сообщении.

В таможне отметили, что литовская сторона принимает всего по три автомобиля в час, а с 9 утра всего через границу они пропустили 25 фур.

Накануне Федеральная таможенная служба сообщила в своем Telegram-канале, что на российско-литовской границе в Калининградской области скапливается очередь из грузовиков. Тогда отмечалось, что Литва за сутки приняла всего 58 машин, при этом официальных разъяснений от литовской стороны не поступало.

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Ранее, 24 ноября, руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что закрытие пропускных пунктов на границе с РФ привело бы к негативным экономическим последствиям для Литвы. До этого литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс изучит экономические последствия возможного закрытия погранпереходов с РФ по примеру Финляндии.

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