В Тульской области жильцам пострадавших от БПЛА квартир выплатят компенсацию

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил выплатить компенсацию жильцам квартир, пострадавших от падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом 26 ноября сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Так, пострадавшие смогут получить финансовую помощь в размере 100 тыс. рублей за вред здоровью и 150 тыс. рублей за частичную утрату имущества.

«Во всех квартирах будут восстанавливать поврежденное остекление, а в наиболее пострадавших квартирах установят новые стеклопакеты и окажут помощь в ремонте помещений», — сказано в сообщении.

Отмечается, что управляющая компания и администрация Тулы уже приступили к работе.

Ранее сообщалось об уничтожении четырех беспилотников за ночь и утро воскресенья, 26 ноября, над Тульской областью. Один из них потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. В результате чего было повреждено остекление трех квартир. Легкое ранение получил один из жильцов дома.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.