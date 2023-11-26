Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасается расширения зоны конфликта за пределы востока и юга страны. Об этом сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.

«Наев предупредил, что, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и совершенствовать технологии с помощью своих союзников, зона конфликта может снова выйти за пределы востока и юга», — говорится в публикации.

Наев добавил, что украинские войска готовятся к этому, выстраивая оборонительные сооружения и обучая войска.

Кроме того, он отметил, что ВСУ не удалось добиться успехов в контрнаступлении из-за усовершенствованного вооружения российских войск. Украинский генерал-лейтенант подчеркнул, что армия РФ активно пользуется своим превосходством в воздухе.

Ранее в этот день на украинском телевидении сообщалось более чем об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. На это 26 ноября обратил внимание экс-премьер страны Николай Азаров. По его словам, вскоре руководству канала, видимо после звонка из офиса Зеленского, пришлось извиниться за «опечатку».

Также в этот день генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сменить человека, который пишет ему речи о ходе конфликта, поскольку они не соответствуют действительности.

В начале ноября глава ВСУ Валерий Залужный заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик и прорыва не будет. Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.