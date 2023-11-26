Минсельхоз РФ не ждет резкого роста цен на продукты к Новому году

Рост цен на продукты питания к Новому году не превысит в значительной мере усредненные показатели за последние несколько лет. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

По данным министерства, на продовольственном рынке к новогодним праздникам традиционно наблюдается повышение розничных цен в связи с ростом спроса на продукты.

«Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, в 2023 году в стране производство крупного рогатого скота на убой растет хорошими темпами. Так, по данным Росстата, за 10 месяцев 2023 года в сельхозорганизациях показатель говядины увеличился на 7,6%, до 890,9 тыс. т.

Тем временем средняя цена на обувь в России в октябре 2023 года выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а на одежду увеличилась на 21%. Как сообщили 24 ноября аналитики сервиса «МойСклад», при таком росте цен покупательское поведение нестабильно, наблюдается падение продаж.