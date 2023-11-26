В Турции сообщили о гибели двоих граждан из-за непогоды

Два человека погибли за выходные в Турции из-за обрушившихся на страну ураганов и ливней. Об этом 26 ноября сообщил телеканал TRT.

«В Синопе в результате обрушения конструкций из-за ветра под обломками погиб гражданин <…> в провинции Конья группа граждан спряталась от сильного ливня в сарае, произошло обрушение, в результате погиб человек», — сказано в сообщении.

Еще 10 человек пострадали в результате стихии.

В ликвидации последствий стихии задействованы 918 сотрудников.

Как отмечается, на горячую линию с обращениями в связи с непогодой обратились почти 1,5 тыс. раз, больше всего сообщений поступало из Измира.

Ранее в этот день в ряде городов на юге и юго-западе Турции море подтопило районы после мощных ураганов и ливней. «Оранжевый» уровень угрозы был объявлен в 44 провинциях из 81, еще в 20 провинциях — «желтый» уровень.