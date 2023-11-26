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СМИ сообщили о проводимой Нетаньяху политике сохранения ХАМАС
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Сюжет:

СМИ сообщили о проводимой Нетаньяху политике сохранения ХАМАС

WP: Нетаньяху не уничтожал ХАМАС, чтобы не создавать два государства
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Фото: Global Look Press/Ahmed Zakot
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на протяжении 10 лет блокировал попытки уничтожить палестинское движение ХАМАС, чтобы не заниматься вопросом создания двух государств. Об этом 26 ноября сообщила газета The Washington Post.

«В последние десять лет Нетаньяху стремился блокировать любые попытки уничтожить ХАМАС в Газе», — приводит издание слова израильского историка Адама Раза.

Так, Нетаньяху до прихода к власти обещал своим избирателям «уничтожить ХАМАС», но после своего избрания он изменил свой подход к решению проблемы. Вместо идеи уничтожения он стал придерживаться стратегии, согласно которой «статус-кво разделенного палестинского населения» не нарушался.

Невозможность палестинской администрации с западного берега реки Иордан договориться с избранной в секторе Газа группировкой ХАМАС позволяла Нетаньяху не вести переговоры, ссылаясь на отсутствие «единого руководства», добавили в публикации.

«Нетаньяху всегда считал, что палестинский конфликт используется в Израиле в качестве отвлекающего маневра. Он называл его кроличьей норой», — сказал биограф Нетаньяху Аншель Пфеффер.

Таким образом, премьер-министр Израиля смог сосредоточиться на других вещах. Например, он стал вести политику противодействия Ирану, а также заниматься превращением страны в экономическую державу.

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Ранее в этот день Нетаньяху посетил территорию сектора Газа и пообещал продолжать наземную операцию до победы над палестинским движением ХАМАС. Также он поговорил с солдатами и командирами и провел брифинг по вопросам безопасности.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей. Во второй партии ХАМАС передало МККК 13 израильских заложников и семь иностранцев. Отмечается, что среди заложников были граждане Таиланда. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы 39 палестинских заключенных. В третьей группе заложников были переданы 17 человек.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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