Стала известна личность освобожденного из плена ХАМАС россиянина

Россиянина, освобожденного из плена ХАМАС, зовут Рон Олегович Кривой. Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Другой информации о нем она не привела.

Ранее в этот день представитель МИДа объяснила, что гражданин РФ был освобожден ХАМАС вне списка обмена. Речь шла о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Как указала Захарова, эта работа будет продолжена.

Сообщалось, что в плену ХАМАС в качестве заложников удерживаются 5–6 россиян. Среди них одна женщина.

Помимо этого ХАМАС 26 ноября также передало Международному комитету Красного Креста третью группу заложников. В нее входят 17 человек.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.