Нетаньяху посетил сектор Газа и пообещал победить ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 26 ноября посетил территорию сектора Газа и пообещал продолжать до конца — до победы над палестинским движением ХАМАС. Об этом в воскресенье пишет Ynet.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных, и в конце концов мы вернем их всех. Мы продолжаем до конца — до победы. Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть сила и решимость достичь всех целей войны, и поэтому мы сделаем это», — сказал Нетаньяху бойцам.

Также, согласно информации, он поговорил с солдатами и командирами, а также провел брифинг по вопросам безопасности.

Ранее в воскресенье израильская радиостанция Kan сообщила о получении властями Израиля нового списка удерживаемых в секторе Газа граждан, которых планирует освободить ХАМАС. Подробная информация не приводилась.

Накануне ХАМАС передало МККК 13 израильских заложников и семь иностранцев. Отмечается, что среди заложников были граждане Таиланда. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы 39 палестинских заключенных. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников ХАМАС прибыла на израильскую территорию.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.