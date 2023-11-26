Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» 25 ноября заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сменить человека, который пишет ему речи о ходе конфликта, несоответствующие действительности.

По мнению Кривоноса, населению страны необходимо сообщать только правду о ходе военных действий.

«У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. <…> Но это всё произошло на самом деле? Нет», — заметил он в ходе беседы, трансляция которой велась на YouTube.

Ранее в этот день на украинском телевидении сообщалось более чем о 1,1 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. На это 26 ноября обратил внимание экс-премьер страны Николай Азаров. По его словам, вскоре руководству канала, видимо после звонка из офиса Зеленского, пришлось извиниться за «опечатку».

В начале ноября глава ВСУ Валерий Залужный заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик и прорыва не будет. Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Заявление главнокомандующего вызвало широкий резонанс на Украине и за ее пределами. Так, западная пресса писала, что высказывание Залужного о тупиковой ситуации на фронте может переубедить республиканцев США выступить за оказание финансовой помощи Киеву.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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