Фигуристка Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место на шестом, заключительном этапе Гран-при России, который прошел в Москве.

В произвольной программе она набрала 144,95 балла и победила с суммой 226,22 балла.

Второе место заняла Вероника Яметова с 212,75 балла, а третье — Софья Муравьева, набрав 210,25 балла.

Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.

До этого, 12 ноября, Валиева стала четвертой на четвертом этапе Гран-при России, который проходил в Казани. Спортсменка получила 81,09 балла в короткой программе, еще 132,50 ей присудили за исполнение произвольной программы.

Для Валиевой четвертый этап Гран-при России в Казани стал первым официальным соревнованием этого сезона. При этом 10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что решение по допинговому делу российской фигуристки будет вынесено до конца января 2024 года.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено.

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев и WADA по этому делу. В данном вопросе спортсменку поддержал Международный олимпийский комитет, сообщив, что она совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это никакой вины. До этого сама Валиева просила восстановить ее золотую медаль чемпионата России 2022 года и не аннулировать другие результаты, так как совершенное ею нарушение правил не было преднамеренным.