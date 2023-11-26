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Землетрясение произошло на востоке Турции

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Фото: commons.wikimedia.org
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Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, следует 26 ноября из данных Haberler.

Подземные толчки были зарегистрированы в 16:13 (совпадает с мск) в районе Ешилюрт. Как отмечается, очаг землетрясения залегал на глубине 7,55 км. Толчки также ощущались во многих районах на востоке страны.

Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет. В Малатье проживают около 420 тыс. жителей.

Специалисты оценивают последствия произошедшего.

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До этого, 9 ноября, землетрясение магнитудой 4,6 произошло на границе Турции и Сирии. Эпицентр толчков находился в 21 км к востоку от турецкого города Искендерун, где проживают 159 тыс. человек. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

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