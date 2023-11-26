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Посольство РФ призвало Великобританию рассказать о срыве переговоров по Украине

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Властям Великобритании следует прокомментировать слова главы президентской партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии о срыве переговоров экс-премьер-министром страны Борисом Джонсоном весной 2022 года. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, размещенном 26 ноября в его Telegram-канале.

«Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения. Не желает ли правительство Великобритании прокомментировать утверждения Арахамии?» — говорится в сообщении.

Посольство в своем заявлении также отметило, что «молчание является соучастием».

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24 ноября Арахамия заявил, что Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. По его словам, экс-премьер Великобритании во время своего визита в Киев заявил: «Давайте будем просто воевать».

Политолог и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов рассказал «Известиям», что признание Арахамии является переосмыслением позиций руководства страны за последние два года.

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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