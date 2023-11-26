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В Санкт-Петербурге похоронили осужденного за взятки экс-полковника СКР Максименко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге похоронили бывшего руководителя главного управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко. Об этом 26 ноября сообщил телеканал «78».

Его похоронили на кладбище Красненькое в Кировском районе города.

21 ноября источник «Известий» сообщил, что Максименко обнаружили мертвым в колонии в Нижегородской области, где он отбывал наказание за взятки. Его тело нашли в помещении для хранения вещей ИК-9.

В апреле 2018 года Мосгорсуд признал Максименко виновным в получении взятки в особо крупном размере за освобождение подручного вора в законе Шакро Молодого — Андрея Кочуйкова. Тогда он был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 165 млн рублей.

Позже, 18 марта 2020 года, Мосгорсуд приговорил Максименко к 14 годам лишения свободы и штрафу в 250 млн рублей в рамках второго уголовного дела. Он был лишен звания полковника и права занимать должности в органах госвласти в течение пяти лет.

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