Депутат парламента Крыма сравнил угрозы Киева с лаем Моськи

Угрозы военного и политического руководства Украины сродни лаю Моськи из басни Ивана Крылова. Такое мнение 26 ноября высказал депутат крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем нам хорошо известной басни», — сказал Гемпель «РИА Новости».

По словам депутата, Украина ничего из себя не представляет, а угроза Крымскому мосту является сигналом «предсмертной агонии» страны. На данный момент Киев не способен победить в противостоянии с Москвой, уточнил он.

«Украина может процветать только в составе Российской Федерации», — подытожил депутат.

Днем ранее стало известно, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк озвучил новые угрозы Крымскому мосту. Он указал, что «мост обречен», а российскую сторону якобы ожидает «много сюрпризов».

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» назвал слова Малюка сказками. По его мнению, Украина сейчас делает всё, чтобы изобразить большую победу над Россией, а новые угрозы украинских спецслужб в адрес Крымского моста нужны для отвлечения внимания украинцев от провала контрнаступления.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жестким. От возмездия их организаторам не скрыться, подчеркнула дипломат.

17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

До этого часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.