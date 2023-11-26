Реклама
Прямой эфир
Мир
ХАМАС передало Красному Кресту заложника с российским гражданством
Мир
В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе
Общество
Пушилин сообщил о восстановлении электроснабжения большинства абонентов в ДНР
Политика
Депутат парламента Крыма сравнил угрозы Киева с лаем Моськи
Мир
Посольство РФ призвало Великобританию рассказать о срыве переговоров по Украине
Мир
Премьер Финляндии заявил о готовности страны закрыть все КПП на границе с РФ
Мир
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Мир
В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма
Мир
Военное крыло ХАМАС сообщило о гибели четырех своих командиров
Экономика
Латвия стала самым крупным экспортером виски в Россию
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Мир
Песков заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха
Спорт
Фигуристка Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России в Москве
Мир
СМИ сообщили о захвате у берегов Йемена связанного с Израилем танкера
Сюжет:

Депутат парламента Крыма сравнил угрозы Киева с лаем Моськи

Гемпель: угрозы украинского руководства сродни лаю Моськи из басни Крылова
0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угрозы военного и политического руководства Украины сродни лаю Моськи из басни Ивана Крылова. Такое мнение 26 ноября высказал депутат крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем нам хорошо известной басни», — сказал Гемпель «РИА Новости».

По словам депутата, Украина ничего из себя не представляет, а угроза Крымскому мосту является сигналом «предсмертной агонии» страны. На данный момент Киев не способен победить в противостоянии с Москвой, уточнил он.

«Украина может процветать только в составе Российской Федерации», — подытожил депутат.

Надежда на опору: почему террористам не удалось разрушить Крымский мост
Эксперты объяснили, как улучшить защиту объекта, чтобы избежать новых диверсий

Днем ранее стало известно, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк озвучил новые угрозы Крымскому мосту. Он указал, что «мост обречен», а российскую сторону якобы ожидает «много сюрпризов».

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» назвал слова Малюка сказками. По его мнению, Украина сейчас делает всё, чтобы изобразить большую победу над Россией, а новые угрозы украинских спецслужб в адрес Крымского моста нужны для отвлечения внимания украинцев от провала контрнаступления.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жестким. От возмездия их организаторам не скрыться, подчеркнула дипломат.

17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

До этого часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023