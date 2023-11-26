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Пушилин сообщил о восстановлении электроснабжения большинства абонентов в ДНР
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Пушилин сообщил о восстановлении электроснабжения большинства абонентов в ДНР

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Восстановлена подача электроэнергии большинству абонентов в Донецкой Народной Республике (ДНР), оставшихся ранее без электричества из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что часть абонентов в республике была обесточена из-за атаки киевского режима.

«В результате штабной работы правительства благодаря <…> самоотверженной работе энергетиков большая часть абонентов уже подключена», — сообщил Пушилин.

В отдельных локациях и населенных пунктах работы еще продолжаются, но ситуация находится под контролем.

Однако Пушилин уточнил, что в Ясиноватой обстановка остается сложной, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают проводить регулярные обстрелы города, не подпуская ремонтные бригады.

«Работа проводится достаточно интенсивно как на региональном уровне, так и на федеральном. Мы чувствуем поддержку, поэтому ситуация в ближайшем будущем будет полностью купирована», — резюмировал глава ДНР.

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Ранее в этот день Пушилин сообщил, что киевский режим предпринял попытку провести массированную атаку на энергосистему ДНР. В результате без света осталась часть городов и районов республики, а ряд котельных не подавал тепло, уточнял он.

Также 26 ноября «Известия» показали последствия обстрела ВСУ Макеевки в ДНР. В жилом доме и в здании производственного предприятия были частично выбиты стекла. По предварительным данным, разрушения получил лакокрасочный завод.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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