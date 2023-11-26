В Забайкальском крае школьник лишился кисти из-за взрыва кофемолки

В городе Балей Забайкальского края из-за взрыва кофемолки пострадал несовершеннолетний житель. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба правительства края в своем Telegram-канале.

«Несовершеннолетний житель Балея 26 ноября получил травмы в результате взрыва бытового электроприбора», — говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данным «Известий», пострадавшему 14 лет. Его отчим нашел на улице пакет, в котором находились продукты, вещи и кофемолка, и принес его домой. Спустя время мужчина ушел на работу, а подросток решил опробовать прибор, однако, как только он подключил его в сеть, произошел взрыв.

В результате случившегося подростка госпитализировали с множественными ранениями груди, паха, живота, лица и рук. Левую кисть пострадавшего спасти не удалось. Правоохранители изъяли с места взрыва поражающие элементы и электродетонатор.

В августе при взрыве неустановленного предмета в Луганской Народной Республике (ЛНР) пострадал ребенок. Как уточнялось, подросток получил ранение глаза, раны правой кисти руки, а также множественные осколочные ранения.