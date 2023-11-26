Концертный директор Хлебниковой опроверг информацию о ее проблемах с сердцем

Информация, опубликованная рядом СМИ о проблемах с сердцем у певицы Марины Хлебниковой, не соответствует действительности. Об этом 26 ноября сообщил «Известиям» ее концертный директор Данила Прайс.

Слухи о болезнях артистки он назвал странными.

«Это очень странно, потому что мы прямо сейчас летим в Питер, мы в аэропорту сейчас. Марина сегодня выступает вечером в Петербурге», — объяснил директор певицы.

Он подчеркнул, что не знает, откуда появились домыслы о проблемах певицы со здоровьем.

Ранее в этот день в ряде Telegram-каналов появилась информация, что у певицы якобы обнаружили аритмию и ишемическую болезнь сердца.

В конце января 2022 года Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара. Полученные ожоги отразились на походке певицы: она прихрамывала.

Возгорание в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова живет с мужем и дочерью, произошло 18 ноября 2021 года. Как тогда сообщил «Прайс», в больнице артистка провела почти два месяца.

После инцидента ей провели операцию по пересадке кожи.