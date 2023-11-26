Реклама
Прямой эфир
Мир
ХАМАС передало Красному Кресту заложника с российским гражданством
Мир
В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе
Общество
Пушилин сообщил о восстановлении электроснабжения большинства абонентов в ДНР
Политика
Депутат парламента Крыма сравнил угрозы Киева с лаем Моськи
Мир
Посольство РФ призвало Великобританию рассказать о срыве переговоров по Украине
Мир
Премьер Финляндии заявил о готовности страны закрыть все КПП на границе с РФ
Мир
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Мир
В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма
Мир
Военное крыло ХАМАС сообщило о гибели четырех своих командиров
Экономика
Латвия стала самым крупным экспортером виски в Россию
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Мир
Песков заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха
Спорт
Фигуристка Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России в Москве
Мир
СМИ сообщили о захвате у берегов Йемена связанного с Израилем танкера
Сюжет:

Военное крыло ХАМАС сообщило о гибели четырех своих командиров

0
Фото: Global Look Press/Majdi Fathi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военное крыло ХАМАС, «Бригады Аль-Кассам», сообщило о гибели четырех своих командиров. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье, 26 ноября, в Telegram-канале крыла.

В частности, сообщается о смерти члена военного совета «Бригад Аль-Кассам» и командира ее «Северной бригады» Ахмеда аль-Гандура по прозвищу Абу Анас, а также командиров Ваэля Раджаба, Раафата Салмана и Аймана Сияма.

В свою очередь The Jerusalem Post сообщает, что аль-Гандур был одним из ключевых руководителей военного крыла. Согласно сообщению издания, он несет ответственность за «множество террористических атак, совершенных против израильтян».

Четыре дня мира: Израиль и ХАМАС договорились остановить насилие
Пока — только на время

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Утром 24 ноября между ХАМАС и Израилем вступило в силу соглашение о временном прекращении огня. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023