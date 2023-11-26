Военное крыло ХАМАС сообщило о гибели четырех своих командиров

Военное крыло ХАМАС, «Бригады Аль-Кассам», сообщило о гибели четырех своих командиров. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье, 26 ноября, в Telegram-канале крыла.

В частности, сообщается о смерти члена военного совета «Бригад Аль-Кассам» и командира ее «Северной бригады» Ахмеда аль-Гандура по прозвищу Абу Анас, а также командиров Ваэля Раджаба, Раафата Салмана и Аймана Сияма.

В свою очередь The Jerusalem Post сообщает, что аль-Гандур был одним из ключевых руководителей военного крыла. Согласно сообщению издания, он несет ответственность за «множество террористических атак, совершенных против израильтян».

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Утром 24 ноября между ХАМАС и Израилем вступило в силу соглашение о временном прекращении огня. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.