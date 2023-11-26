Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Об этом 26 ноября сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.
Также в этот день телеканал сообщал о мощном взрыве, раздавшемся в Херсоне.
Комментариев Минобороны России по этому поводу не поступало.
Накануне также сообщалось о взрывах в Киеве. В результате в одном из нежилых помещений начался пожар.
В тот же день взрывы прозвучали на Украине в Кропивницком (бывший Кировоград). Также сообщалось о работе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Сигнал тревоги звучал в Черниговской области.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.