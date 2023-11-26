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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

«Общественное»: в Херсоне снова слышны взрывы
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Фото: соцсети
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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Об этом 26 ноября сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Также в этот день телеканал сообщал о мощном взрыве, раздавшемся в Херсоне.

Комментариев Минобороны России по этому поводу не поступало.

Ударная неделя: нанесен ущерб тыловой инфраструктуре Украины
Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

Накануне также сообщалось о взрывах в Киеве. В результате в одном из нежилых помещений начался пожар.

В тот же день взрывы прозвучали на Украине в Кропивницком (бывший Кировоград). Также сообщалось о работе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Сигнал тревоги звучал в Черниговской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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