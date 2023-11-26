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СМИ сообщили о протесте ХАМАС в связи с нарушением условий перемирия Израилем

Al Arabiya: ХАМАС направило протест из-за нарушения условий перемирия Израилем
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Фото: Global Look Press/Omar Ashtawy
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Палестинское движение ХАМАС направило посредникам перемирия свой протест из-за нарушения соглашений о прекращении огня израильской стороной. Об этом 26 ноября сообщил телеканал Al Arabiya.

«Корреспондент <...> сообщил, что ХАМАС недавно направило посредникам протест в связи с нарушением Израилем перемирия», — говорится в публикации.

В издании отметили, что поводом для этого стал отказ Израиля дать палестинцам вернуться в северную часть анклава. Также ХАМАС указало на то, что израильские официальные лица в своих заявлениях делают акцент на то, что «война не окончена» и называют северную часть анклава зоной боевых действий.

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Ранее в воскресенье израильская радиостанция Kan сообщила о получении властями Израиля нового списка удерживаемых в секторе Газа граждан, которых планирует освободить ХАМАС. Подробная информация не приводилась. Накануне ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) 13 израильских заложников и семь иностранцев.

Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы 39 палестинских заключенных. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников ХАМАС прибыла на израильскую территорию.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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