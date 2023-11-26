Bild сообщил о 50 пострадавших полицейских в ходе беспорядков во Франкфурте
Около 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков перед футбольным матчем между местным клубом «Айнтрахт» и клубом «Штутгарт» в немецком Франкфурте-на-Майне. Об этом 26 ноября сообщила газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.
Беспорядки начались на пункте контроля билетов при входе на стадион. Футбольные фанаты сначала атаковали стюардов, а затем напали на полицейских, прибывших на место. Они стали бросать в правоохранителей бутылки, пиротехнические средства и другие предметы. В ответ полиция применила слезоточивый газ.
В результате происшествия четверо стражей правопорядка были госпитализированы. Полиция Франкфурта создала специальную комиссию по расследованию произошедшего.
Сам матч завершился победой «Штутгарта» со счетом 1:2.
В июле матч плей-офф в аргентинском городе Авельянеда между командами «Индепендьенте» и «Бока Хуниорс» завершился столкновениями между болельщиками и полицией. Тогда правоохранителям пришлось применять резиновые пули и дубинки. 11 человек были задержаны.