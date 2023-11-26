Песков: Москва называет власти Украины «режимом» из-за отношения к русским

Сутью киевского режима является ущемление прав русских в своей стране, поэтому в Москве его и называет «режимом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя призыв спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука к ущемлению прав русских в стране, представитель Кремля указал, что в нормальной стране таких заявлений звучать не может.

«Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста его называем режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. <...> Только в режиме могут быть такие заявления», — сказал он тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано 26 ноября в его Telegram-канале.

Ранее, 20 ноября, Стефанчук заявил, что на Украине не существует русских национальных меньшинств. Также он добавил, что если народ проводит агрессию против страны, то его права в этой части должны быть ущемлены.

По его словам, принятый в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах не распространяется на русских и не будет давать им никаких привилегий.

В начале ноября вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране не существует русского национального меньшинства, поэтому вопрос обеспечения его прав не будет обсуждаться на переговорах о вступлении страны в Евросоюз.

За день до этого сообщалось, что Европейская комиссия не будет предъявлять к Украине требований, касающихся русского языка, для вступления в ЕС. При этом уточнялось, что ЕК заинтересована в завершении реформы, которая расширит национальные языковые права венгров, румын и болгар.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.