Мощные магистральные линии электропередачи (ЛЭП) отключили в Киевской области. Об этом 26 ноября сообщил в эфире канала «Рада» глава украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий.

«Несколько мощных магистральных линий электропередачи, питающих Киев и города вокруг, были повреждены и отключились ночью из-за этой плотной и мощной атаки», — приводит его слова издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что до текущих событий ряд энергетических блоков был выведен из эксплуатации для ремонта, в связи с чем украинским властями пришлось обратиться за помощью к соседним странам, добавляет «Газета.Ru».

По словам главы «Укрэнерго», ЛЭП отключили ввиду «риска ввода ограничений в энергопотреблении».

Позднее Кудрицкий сообщил, что в Киеве вернули электричество потребителям, у которых оно с утра пропало.

О перебоях со светом в Киеве украинские СМИ сообщали и накануне, 25 ноября. Уточнялось, что линии электропередачи могли быть повреждены обломками беспилотников. Жителей города призывали выключить электроприборы из розеток.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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