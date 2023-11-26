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В Дагестан прибыла вторая группа беженцев из Палестины

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Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев
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В Дагестан прибыла вторая группа беженцев из Палестины, сообщила 26 ноября пресс-служба правительства республики в Telegram-канале.

Как отмечается, республика приняла еще 27 человек, среди которых 14 — дети.

Поезд с беженцами прибыл на вокзал Махачкалы. Там их встретили председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, представители МЧС, психологи и медики.

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Накануне регион принял первую группу палестинских беженцев. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что около 50 человек направили в пункт временного размещения.

Тогда же, 25 ноября, МЧС РФ проинформировало, что еще 105 эвакуированных из Газы граждан РФ и членов их семей, включая 55 детей, были доставлены в Москву.

24 ноября стало известно, что из сектора Газа удалось вывести 750 из приблизительно 900 обратившихся за помощью россиян.

До этого, 13 ноября, МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из анклава. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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