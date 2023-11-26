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СМИ сообщили о состоянии средней тяжести одной из освобожденных ХАМАС заложниц

The Times of Israel: одна из освобожденных ХАМАС заложниц в состоянии средней тяжести
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Фото: соцсети
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Освобожденная накануне 21-летняя Майя Регев находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом 26 ноября сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на директора медицинского центра «Сорока» доктора Шломи Кодеша.

«21-летнюю Майю Регев сразу же по возвращении в Израиль доставили в больницу, всех остальных заложников развезли в другие медицинские центры. Регев предстоит серия операций, и ожидается, что она полностью выздоровеет», — говорится в публикации.

В издании также добавили, что девушка вместе со своим 18-летним братом Итаем была похищена боевиками ХАМАС 7 октября на музыкальном фестивале Supernova. Итай до сих пор находится в заложниках в секторе Газа.

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Ранее в воскресенье израильская радиостанция Kan сообщила о получении властями Израиля нового списка удерживаемых в секторе Газа граждан, которых планирует освободить ХАМАС. Подробная информация не приводилась. Накануне ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) 13 израильских заложников и семь иностранцев.

Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы 39 палестинских заключенных. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников ХАМАС прибыла на израильскую территорию.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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