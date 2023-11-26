Нижегородская область представила свои достижения на выставке «Россия»

Нижегородская область представила лучшие достижения в рамках Дней регионов на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об успехах региона 26 ноября рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, выставка — очень нужное для людей мероприятие.

«Абсолютно уникальная, гениальная инициатива нашего президента, нужная, чтобы каждый человек узнал, насколько богата Россия — людьми, достижениями, историей и планами на будущее. Я с огромным интересом ознакомился со всеми стендами», — отметил губернатор.

Ранее, 21 ноября, глава Республики Алтай Олег Хорохордин на выставке «Россия» провел презентацию региона и представил достижения в сфере инфраструктурных проектов, сельского хозяйства и возобновляемой энергетики. Кроме того, в день Республики Алтай на выставке прошли лекции, посвященные самобытности региона.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.