Трамп обвинил движение ХАМАС в неуважении США

Отсутствие американцев среди групп заложников, которых освободило движение ХАМАС, говорит о неуважении к США. Об этом заявил бывший президент страны Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернуло людей из других стран, но пока не вернуло ни одного американского заложника? Этому есть лишь одна причина — никакого уважения к нашей стране или нашему руководству», — приводит слова из его публикации «РИА Новости».

Также Трамп добавил, что это очень печальный и темный период для США.

Ранее в этот день израильская радиостанция Kan сообщила о получении властями Израиля нового списка удерживаемых в секторе Газа граждан, которых планирует освободить ХАМАС. Подробная информация не приводилась.

Накануне ХАМАС сообщило, что передало Международному комитету Красного Креста (МККК) 13 израильских заложников и семь иностранцев. Отмечается, что среди заложников были граждане Таиланда. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы 39 палестинских заключенных. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников ХАМАС прибыла на израильскую территорию.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.