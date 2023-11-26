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Американский политолог Беннетт показал разрушения в Донбассе от оружия США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Американский политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннетт 26 ноября показал последствия разрушений в Донецкой Народной Республике (ДНР), которые произошли из-за обстрелов со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из поставленного им западными союзниками американского оружия.

«Я нахожусь в Соледаре. Здесь, в Соледаре, добывают соль в пещерах. Вы можете видеть, что происходит вокруг меня — разрушены здания. Соледар был разрушен американским оружием, выданным украинцам. Это все территория, где проживали мирные граждане, но сейчас они покинули город», — сказал он в репортаже, который есть в распоряжении «Известий».

Политолог показал также осколки американских снарядов, которые были использованы в населенных пунктах Донбасса.

Как отметил Беннетт, Киев нарушил обещания, которые дал конгрессу США о неприменении американского оружия для ударов по гражданской инфраструктуры. По его словам, ВСУ, наоборот, стараются уничтожить подобные объекты.

«Сейчас мы находимся около другого научного института, который был поражен четырьмя РСЗО HIMARS, это академический научный институт, — и четыре HIMARS попали в него и разрушили почти полностью. И это не какой-то военный объект, это просто гражданский институт. И хотя президент [Владимир] Зеленский обещал американскому конгрессу не использовать оружие для уничтожения гражданских целей, как вы видите, это учебное заведение сильно повреждено именно американским оружием. Раньше также был разрушен дом престарелых», — продолжил Беннетт.

Также политолог показал женщину, которая живет в эпицентре военных действий. Она отметила в беседе с ним, что Донбасс никому не удастся поставить на колени.

«Это настоящая русская женщина, которая в полной мере прочувствовала жестокость украинских националистов. Она живет в эпицентре прилетов орудий, живет совсем одна в этом ветхом доме. Все уехали, и она одна должна себя обеспечивать всем необходимым», — обратил внимание он.

Россия противостоит на Украине нацизму, подчеркнул Беннетт.

«Американцы не поддерживают Украину и Зеленского. И они проиграют это <противостояние> умнейшим и прекраснейшим русским людям, потому что русские отстаивают традиционные ценности, религиозные ценности, и они никогда не смогут поддерживать нацизм, как это делают украинские нацисты. И это место будет безопасным, я на это надеюсь», — заключил он.

Ранее в воскресенье «Известия» показали последствия обстрела ВСУ Макеевки в ДНР. В жилом доме и в здании производственного предприятия были частично выбиты стекла. По предварительным данным, разрушения получил лакокрасочный завод.

Глава региона Денис Пушилин сообщил о попытке украинских боевиков атаковать энергосистему республики, в результате которой часть территории региона была обесточена. На месте работают аварийные бригады.

«Это чистой воды террор»
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Украинские военные ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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