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В Москве 93-летняя пенсионерка отдала мошенникам почти 11 млн рублей

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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В Москве 93-летняя жительница района Гольяново отдала мошенникам более 10,7 млн рублей. Об этом сообщили в воскресенье, 26 ноября, в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мошенники начали звонить своей жертве, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убеждали женщину в том, что неизвестные пытаются по доверенности получить ее деньги. В итоге пенсионерка поверила злоумышленникам и начала выполнять их указания.

«Злоумышленники подослали к женщине соучастницу, которая выдавала себя за сотрудницу правоохранительного органа и ездила с пенсионеркой по отделениям банков, где последняя снимала со счетов свои накопления и передавала незнакомке», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Пенсионерке было запрещено рассказывать что-либо о происходящем, а соучастницу при сотрудниках банка ее заставляли называть крестницей.

В настоящее время устанавливаются причастные к совершению мошеннических действий.

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Накануне, 25 ноября, адвокат, кандидат юридических наук, член Совета при президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе указал на то, что мошенники всё чаще пользуются доверчивостью пожилых людей для осуществления своих незаконных действий. По его словам, когда нет рядом уже повзрослевших детей, когда они никому не интересны, то любой звонок воспринимается как некий акт внимания.

Так, 15 ноября сообщалось, что московская пенсионерка продала две квартиры, желая заработать на инвестициях, и отдала деньги мошенникам.

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