В Кремле выразили надежду в возобновлении Арменией полноценного участия в ОДКБ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 ноября заявил, что РФ надеется, что Армения со временем возобновит полноценное участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Есть позиция Армении, она хорошо известна. Не во всем мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность», — указал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

По его словам, все страны-участницы ОДКБ солидарны в необходимости развития блока.

«Надеемся, что и наши армянские друзья тоже всё-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации», — подытожил Песков.

Саммит ОДКБ прошел 23 ноября в Минске. Никого из представителей Армении не было на саммите.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Армения не намерена блокировать работу уставных органов ОДКБ, что оставляет для нее открытые двери на будущее.

22 ноября спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не примет участия в заседании ОДКБ в декабре. Тогда Песков выразил надежду, что страна продолжит работу в рамках организации. По его словам, Ереван будет участвовать на рабочем, экспертном уровне.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.