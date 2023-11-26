Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле выразили надежду в возобновлении Арменией полноценного участия в ОДКБ
Политика
В Крыму указали на провал попыток Киева блокировать контакты республики с миром
Общество
МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна
Армия
Средства ПВО России уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Общество
Москву вечером 26 ноября накроет «черная метель»
Мир
Песков заявил о расцвете нацистских настроений на Украине после силового переворота
Мир
Французский политик Филиппо призвал забыть о Зеленском и начать диалог с РФ
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали
Общество
Волны высотой до 7 м обрушатся на черноморское побережье
Общество
Путин поздравил диктора Анну Шатилову с 85-летним юбилеем
Происшествия
Губернатор Смоленской области сообщил о подавлении силами ПВО и РЭБ атаки БПЛА
Мир
Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в нарушении условий перемирия
Мир
Daily Express заявило об усложнении ситуации для ВСУ из-за зимы
Мир
Во Франции начались беспорядки из-за гибели подростка после нападения с ножом

Во Франции начались беспорядки из-за гибели подростка после нападения с ножом

0
Фото: BFM TV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во французском городе Романc-сюр-Изер начались беспорядки после смерти 16-летнего подроста, задержаны 20 человек. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщает BFM TV.

«Около 80 ультраправых активистов прошли маршем в субботу вечером по улицам популярного района Монне в Романc-сюр-Изер после гибели Томаса, 16-летнего старшеклассника, смертельно раненного во время праздника в Дроме», — говорится в сообщении.

Уточняется, что демонстранты шли, скандируя лозунги с требованиями правосудия для погибшего подростка.

В свою очередь, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил об аресте 20 участников беспорядков, их поместили под стражу.

Телеканал уточняет, что подросток погиб 18 ноября в коммуне Креполь. В ходе расследования были арестованы девять подозреваемых, в том числе 20-летний парень, предположительно нанесший смертельные удары.

Ложь и предубеждения: французского педагога обезглавили из-за клеветы
Против педагога, которого школьница оговорила и обвинила в исламофобии, развязали целую кампанию в соцсетях

Ранее, 13 ноября, на севере Франции произошло нападение на лицей Гамбетта. Нападавший убил учителя и ранил несколько человек, полицейские его задержали. Подозреваемым оказался 20-летний парень, который ранее учился в этой школе. В соцсетях также появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом.

В тот же день во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы. В конце дня спецслужбы задержали восемь человек в связи с убийством учителя. В числе задержанных были старший брат напавшего на школу и две его сестры.

17 октября прокурор национальной прокуратуры Франции по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикар сообщил, что подозреваемый в убийстве учителя в городе Аррас заявлял о своей преданности группировке «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023