Во Франции начались беспорядки из-за гибели подростка после нападения с ножом

Во французском городе Романc-сюр-Изер начались беспорядки после смерти 16-летнего подроста, задержаны 20 человек. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщает BFM TV.

«Около 80 ультраправых активистов прошли маршем в субботу вечером по улицам популярного района Монне в Романc-сюр-Изер после гибели Томаса, 16-летнего старшеклассника, смертельно раненного во время праздника в Дроме», — говорится в сообщении.

Уточняется, что демонстранты шли, скандируя лозунги с требованиями правосудия для погибшего подростка.

В свою очередь, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил об аресте 20 участников беспорядков, их поместили под стражу.

Телеканал уточняет, что подросток погиб 18 ноября в коммуне Креполь. В ходе расследования были арестованы девять подозреваемых, в том числе 20-летний парень, предположительно нанесший смертельные удары.

Ранее, 13 ноября, на севере Франции произошло нападение на лицей Гамбетта. Нападавший убил учителя и ранил несколько человек, полицейские его задержали. Подозреваемым оказался 20-летний парень, который ранее учился в этой школе. В соцсетях также появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом.

В тот же день во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы. В конце дня спецслужбы задержали восемь человек в связи с убийством учителя. В числе задержанных были старший брат напавшего на школу и две его сестры.

17 октября прокурор национальной прокуратуры Франции по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикар сообщил, что подозреваемый в убийстве учителя в городе Аррас заявлял о своей преданности группировке «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация).