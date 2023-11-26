«Известия» показали кадры обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР

«Известия» 26 ноября показали последствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На кадрах видно, как в результате обстрела в жилом доме и в здании производственного предприятия были частично выбиты стекла. По предварительным данным, разрушения получил лакокрасочный завод. Кроме того, запись свидетельствует, что был разрушен деревянный забор в одном из дворов.

Как сообщили в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), атака была зафиксирована в 3:10. ВФУ выпустили три снаряда из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее в этот день глава региона Денис Пушилин сообщил о попытке украинских боевиков атаковать энергосистему республики, в результате которой часть территории региона была обесточена. На месте работают аварийные бригады.

Накануне Пушилин сообщал, что 11-летний мальчик пострадал при обстреле со стороны ВФУ города Ясиноватая в ДНР. В результате обстрелов населенных пунктов региона повреждены семь жилых домов, объект энергетики в Ясиноватой, ДК и храм в Горловке.

Украинские военные ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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