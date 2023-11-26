Daily Express заявило об усложнении ситуации для ВСУ из-за зимы

Наступление зимы делает ситуацию на фронте для украинских боевиков очень сложной, написало 25 ноября британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски.

Эксперт указал, что в настоящее время в зоне проведения спецоперации обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и так непростая.

«С наступлением зимы погодные условия могут еще больше усложнить ситуацию», — отметил он.

Бикарски напомнил, что в 2022 году, несмотря на суровые погодные условия, Россия провела крупную наступательную операцию, когда замерзла земля. Сейчас можно будет наблюдать нечто похожее, заключил эксперт.

Ранее, 4 ноября, обозреватель The National Interest Марина Мирон отметила, что суровая зима может стать главным и злейшим врагом ВСУ, так как морозы способны ухудшить работоспособность оружия и техники, а также подорвать боевой дух военнослужащих. При этом, как отмечает журналист, российская армия более приспособлена к суровым морозам.

До этого, 19 октября, научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг заявил, что Украине стоит готовиться к суровой зиме в связи с ударами по объектам инфраструктуры. Также он предположил, что значительное превосходство России над ВСУ в области материального оснащения армии приведет к значительным трудностям для Киева.

13 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники обеспокоены активной подготовкой Вооруженных сил РФ к продолжению спецоперации предстоящей зимой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.