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Daily Express заявило об усложнении ситуации для ВСУ из-за зимы
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Daily Express заявило об усложнении ситуации для ВСУ из-за зимы

Daily Express: наступление зимы усложнит ситуацию на фронте для ВСУ
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Наступление зимы делает ситуацию на фронте для украинских боевиков очень сложной, написало 25 ноября британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски.

Эксперт указал, что в настоящее время в зоне проведения спецоперации обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и так непростая.

«С наступлением зимы погодные условия могут еще больше усложнить ситуацию», — отметил он.

Бикарски напомнил, что в 2022 году, несмотря на суровые погодные условия, Россия провела крупную наступательную операцию, когда замерзла земля. Сейчас можно будет наблюдать нечто похожее, заключил эксперт.

Ранее, 4 ноября, обозреватель The National Interest Марина Мирон отметила, что суровая зима может стать главным и злейшим врагом ВСУ, так как морозы способны ухудшить работоспособность оружия и техники, а также подорвать боевой дух военнослужащих. При этом, как отмечает журналист, российская армия более приспособлена к суровым морозам.

До этого, 19 октября, научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг заявил, что Украине стоит готовиться к суровой зиме в связи с ударами по объектам инфраструктуры. Также он предположил, что значительное превосходство России над ВСУ в области материального оснащения армии приведет к значительным трудностям для Киева.

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13 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники обеспокоены активной подготовкой Вооруженных сил РФ к продолжению спецоперации предстоящей зимой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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