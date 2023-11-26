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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, об этом сообщил 26 ноября информцентр в своем Telegram-канале.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — уточняется в сообщении.

Приостановка движения автотранспорта длилась 11 минут, в 11:16 мск информцентр сообщил о его возобновлении.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — отметил информцентр.

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До этого, 29 октября, Крымский мост временно перекрыли со стороны Керчи. Помимо этого, было приостановлено движение со стороны Тамани. Чуть позднее автомобильное движение было полностью восстановлено с обеих сторон.

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