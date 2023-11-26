Минобороны показало кадры уничтожения огневой точки ВСУ в районе Новоивановки

Российские силы уничтожили артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на замаскированной огневой позиции в лесополосе в районе Новоивановки. Соответствующие кадры распространило Минобороны РФ в воскресенье, 26 ноября.

На кадрах запечатлено, как российские военнослужащие — операторы беспилотников уничтожили барражирующим боеприпасом артиллерийское орудие противника на замаскированной огневой позиции в лесополосе в районе Новоивановки.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Украины. Склады уничтожены на аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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