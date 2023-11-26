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В аэропорту Внуково заявили о работе в штатном режиме

Международный аэропорт Внуково сообщил, что работает в штатном режиме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме на прием и выпуск воздушных судов, об этом 26 ноября сообщила пресс-служба авиагавани.

Уточняется, что временные ограничения вводились утром по независящим от аэропорта причинам.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 5:03. В 6:33 все ограничения на полеты сняты», — отмечается в сообщении.

Ранее в воскресенье в пресс-службе аэропорта Домодедово «Известиям» сообщили, что с 6:30 мск воздушная гавань возобновила штатную работу. До этого, с 5:34, действовали временные ограничения в целях дополнительных мер безопасности полетов.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили БПЛА, летевшие на столицу, в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Как отметил Собянин, на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Позднее стало известно об уничтожении дронов, пытавшихся осуществить атаку на столицу, в Подольском и Раменском городских округах.

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