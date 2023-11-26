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Губернатор Смоленской области сообщил о подавлении силами ПВО и РЭБ атаки БПЛА

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны РФ подавили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Смоленской области. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщил глава региона Василий Анохин.

Беспилотники были подавлены в Смоленском районе области, уточнил губернатор.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Анохин также попросил жителей региона воздержаться от распространения фото и видео с беспилотниками в социальных сетях.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что над регионом были уничтожены пять беспилотников. Повреждения получили три здания, пострадавших нет.

Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе сбиты БПЛА, летевшие на столицу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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