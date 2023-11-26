Пассажир рейса Москва – Бангкок устроил дебош на борту

Один из пассажиров рейса Москва – Бангкок устроил дебош на борту самолета и угрожал экипажу воздушного судна. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщил «Известиям» один из очевидцев.

По словам собеседника, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел до начала полета.

Мужчину из самолета вывели сотрудники полиции. Задержка рейса составила около двух часов.

В конце октября самолет, следовавший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Сыктывкаре из-за драки двух мужчин на борту. Пассажиры пытались успокоить подравшихся мужчин, однако это не принесло каких-либо результатов, после чего командир судна принял решение совершить посадку.