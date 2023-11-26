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Посольство России осудило попытки США сравнить голодомор с СВО

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Стремление администрации США провести параллели между так называемым голодомором и спецоперацией по защите Донбасса выглядит нелепо и является попыткой демонизировать Россию. Соответствующий комментарий 26 ноября опубликовало посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале.

«В очередной раз Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно «заморило голодом» миллионы украинцев. Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю», — подчеркнули в диппредставительстве.

Разрушительные последствия масштабного неурожая и нехватки продовольствия стали гуманитарной катастрофой для всего СССР и общей трагедией русских, украинцев, казахов и многих других этносов, подчеркнули в посольстве.

Попытки Вашингтона приписать Москве абсолютно чуждые ей намерения якобы подавить украинский народ нелепы и служат цели демонизировать Россию. Также ничего общего с действительностью не имеют обвинения в адрес РФ в готовности уничтожить сельское хозяйство Украины и подорвать глобальную продовольственную безопасность.

«Дело обстоит как раз наоборот: корпорации-гиганты из США и Европы продолжают по дешевке скупать и вывозить с территории республики зерно, зарабатывая баснословные барыши на рынках развитых стран. До действительно нуждающихся государств доходят буквально крохи (около 3%)», — говорится в сообщении.

Российское посольство также призвало Вашингтон признать, что Запад сыграл ключевую роль в разжигании украинского кризиса, и прекратить попытки привлечь внимание к киевскому режиму.

«Тем более что реальная цель сегодняшних заявлений — выбить из налогоплательщиков очередные миллиарды, которые затем пойдут на строительство оборонных заводов, лишь раскручивая спираль конфликта», — резюмировали в диппредставительстве.

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В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала антироссийским шагом признание Италией голодомора геноцидом украинцев. Действия официального Рима поощряют русофобские проявления, активно продвигаемые Киевом и его покровителями, отметила дипломат.

В 2022 году признать голодомор геноцидом захотели и в Германии. 25 ноября посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что эта инициатива со стороны ряда депутатов парламента Германии является антиисторической и противоречащей фактам.

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