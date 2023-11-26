Глава Алагира рассказал о состоянии раненного в результате стрельбы брата

Глава североосетинского города Алагир Герман Гагиев рассказал 26 ноября «Известиям» о состоянии своего раненного при стрельбе брата Алана.

«Брат сейчас в больнице, оперируют его, консилиум врачей собрался. У него шесть пулевых ранений, четыре из них в бедро, кость раздробили», — сообщил он.

Одна пуля немного задела легкое. Чиновник добавил, что состояние его брата тяжелое, но не критическое. После операции будет понятна конкретная картина.

По словам мэра Алагира, его брат с женой заехал в аптеку за лекарством, когда мужчина находился на улице, в него начали стрелять. Нападавших было двое, личность одного из них установлена.

Злоумышленники скрылись, но задержание — дело времени, подчеркнул Герман Гагиев.

О том, что во Владикавказе в результате стрельбы тяжело ранили Алана Гагиева стало известно ранее в этот день. По данным источника «Известий», 34-летний мужчина выходил из круглосуточной аптеки на улице Коста Хетагурова. К зданию подъехал черный Mercedes 220, из которого два человека открыли огонь, предположительно, из пистолета Макарова и скрылись.