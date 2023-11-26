Богомаз сообщил об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) пресечена попытка украинских боевиков совершить атаку с помощью беспилотника в Брянской области, написал 26 ноября в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.

Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные службы. Также он поблагодарил российских военных, в частности подразделения ПВО.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что над Московской областью уничтожены пять беспилотников. Повреждены три здания, пострадавших нет.

Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе сбиты БПЛА, летевшие на столицу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.