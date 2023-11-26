Губернатор Подмосковья сообщил о повреждениях после ночной атаки беспилотников

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Московской области выявлены три случая повреждения строений, сообщил утром 25 ноября губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сегодня ночью пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трех случаях есть повреждения строений на земле. К счастью, погибших и пострадавших нет», — отметил он в Telegram-канале.

Губернатор Подмосковья добавил, что руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и при необходимости нуждающимся окажут помощь. Также Воробьев призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Позднее в ведомстве добавили, что средства ПВО ликвидировали еще девять беспилотников над территорией этих регионов.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили БПЛА, летевшие на столицу, в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Пострадавших и серьезных разрушений нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.