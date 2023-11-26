Чемпион WBC Джермалл Чарло победил Хосе Бенавидеса и защитил свой титул

Чемпион мира в среднем весе, американский боксер-профессионал Джермалл Чарло успешно вернулся на ринг 25 ноября после длительного перерыва, победив единогласным решением судей Хосе Бенавидеса – младшего.

Бой прошел в Лас-Вегасе. Чарло превосходил своего соперника на протяжении всего боя, но победить нокаутом спортсмену не удалось.

Бенавидес перед боем обещал нокаутировать Чарло, однако проиграл сопернику. Бой завершился со счетом 100:90, 99:91 и 98:92.

Для Джермалла Чарло эта победа стала 33-й в профессиональной карьере. Для Хосе Бенавидеса поражение стало третьим в карьере при 28 победах.

В начале октября абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес победил Чарло единогласным решением судей. Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, напоминает «Спорт-Экспресс».