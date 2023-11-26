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Один человек погиб в тройном ДТП в Алтайском крае

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
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Один человек погиб в результате столкновения «Газель NEXT», грузового автомобиля и легковой Skoda в районе села Шубенка Алтайского края. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на трассе Р-256 «Чуйский тракт». По предварительной информации, водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

После удара грузовой автомобиль выехал в кювет и загорелся, а «Газель» столкнулась со Skoda.

Водитель «Газели» погиб на месте, два человека, находившиеся в Skoda, не пострадали. О состоянии водителя грузовика не сообщается.

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Накануне сообщалось, что в Ингушетии в результате ДТП пострадали трое взрослых и пятеро детей. Авария при участии двух автомобилей произошла на 574-м км федеральной автодороги «Кавказ».

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