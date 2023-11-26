ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Макеевке. Об этом 26 ноября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:10 — н.п. Макеевка: выпущено три ракеты из РСЗО», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Также зафиксирован обстрел со стороны ВСУ Куйбышевского и Киевского районов Донецка. Выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Ранее, 22 ноября, ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 163 снаряда. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Макеевка и Ясиноватский район.

17 ноября украинские войска ночью выпустили четыре кассетных снаряда 155-миллиметрового калибра по Донецку и Макеевке.

До этого, 10 ноября, в СЦКК сообщили, что мужчина получил ранение в Макеевке при обстреле ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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