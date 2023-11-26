Посольство РФ раскритиковало сравнение голодомора на Украине с СВО

Посольство России в США раскритиковало американские власти за попытки провести параллели между голодомором и специальной военной операцией (СВО). 26 ноября об этом написало дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале.

«В очередной раз Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно «заморило голодом» миллионы украинцев. <...> Еще более нелепыми выглядят попытки администрации связать события первой половины ХХ века со специальной военной операцией. Мы рассматриваем это как не что иное, как новую попытку демонизировать Россию», — написали представители посольства.

Масштабная нехватка пищи, вызванная неурожаем, создала гуманитарную катастрофу во всем СССР в начале 1930-х, эти события трагичны для многих этносов СССР, включая русских, украинцев и другие народы, отметили дипломаты.

Джо Байден 25 ноября назвал голод на Украине в 1930-х результатом «бесчеловечной политики советского режима» и сравнил его с СВО.

Отмечается, что посольство назвало обвинения в адрес России нелепыми, особенно на фоне действий стран Запада.

Ранее, 28 июля, МИД назвал антироссийским шагом признание Италией голодомора геноцидом украинцев. Признание сенатом Италии голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа стало антироссийским шагом и очередным свидетельством недальновидной политики Рима.