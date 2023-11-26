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Посольство РФ раскритиковало сравнение голодомора на Украине с СВО

Посольство РФ назвало нелепыми попытки США увязать голод в XX веке с СВО
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Фото: Telegram/EmbUSA
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Посольство России в США раскритиковало американские власти за попытки провести параллели между голодомором и специальной военной операцией (СВО). 26 ноября об этом написало дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале.

«В очередной раз Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно «заморило голодом» миллионы украинцев. <...> Еще более нелепыми выглядят попытки администрации связать события первой половины ХХ века со специальной военной операцией. Мы рассматриваем это как не что иное, как новую попытку демонизировать Россию», — написали представители посольства.

Масштабная нехватка пищи, вызванная неурожаем, создала гуманитарную катастрофу во всем СССР в начале 1930-х, эти события трагичны для многих этносов СССР, включая русских, украинцев и другие народы, отметили дипломаты.

Джо Байден 25 ноября назвал голод на Украине в 1930-х результатом «бесчеловечной политики советского режима» и сравнил его с СВО.

Отмечается, что посольство назвало обвинения в адрес России нелепыми, особенно на фоне действий стран Запада.

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Ранее, 28 июля, МИД назвал антироссийским шагом признание Италией голодомора геноцидом украинцев. Признание сенатом Италии голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа стало антироссийским шагом и очередным свидетельством недальновидной политики Рима.

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